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"Борьба меняет ощущение реальности". Заразившаяся коронавирусом Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить

Политик призналась: до выздоровления ей ещё далеко.

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Фото © Facebook / YuliaTymoshenko

Заразившаяся коронавирусом лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рассказала, что кризис удалось пережить. В посте в "Фейсбуке" бывший премьер Украины написала, что "почти две недели борьбы с тяжёлой болезнью меняют ощущение реальности".

Сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления ещё далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни, — поделилась политик.

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Тимошенко поблагодарила всех лечивших её и молившихся за здоровье.

Всё это было вовремя, нужно и всё это помогло мне бороться с этой катастрофой, — подчеркнула она.

Напомним, о заражении политика CoViD-19 стало известно 23 августа. Инфекцию выявили также у дочери и зятя Тимошенко, они переносят заболевание в лёгкой форме.

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