"Борьба меняет ощущение реальности". Заразившаяся коронавирусом Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить

Заразившаяся коронавирусом лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рассказала, что кризис удалось пережить. В посте в "Фейсбуке" бывший премьер Украины написала, что "почти две недели борьбы с тяжёлой болезнью меняют ощущение реальности".

— Сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления ещё далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни, — поделилась политик.

Тимошенко поблагодарила всех лечивших её и молившихся за здоровье.

— Всё это было вовремя, нужно и всё это помогло мне бороться с этой катастрофой, — подчеркнула она.