"Борьба меняет ощущение реальности". Заразившаяся коронавирусом Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить

Заразившаяся коронавирусом лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рассказала, что кризис удалось пережить. В посте в "Фейсбуке" бывший премьер Украины написала, что "почти две недели борьбы с тяжёлой болезнью меняют ощущение реальности".
— Сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления ещё далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни, — поделилась политик.
Состояние критическое, но к аппарату ИВЛ не подключали. Депутат рассказал о лечении ТимошенкоУ политика несколько дней держится высокая температура.
Тимошенко поблагодарила всех лечивших её и молившихся за здоровье.
— Всё это было вовремя, нужно и всё это помогло мне бороться с этой катастрофой, — подчеркнула она.
Напомним, о заражении политика CoViD-19 стало известно 23 августа. Инфекцию выявили также у дочери и зятя Тимошенко, они переносят заболевание в лёгкой форме.