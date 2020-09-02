Стала известна дата прощания с Борисом Клюевым

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдёт 4 сентября в Малом театре, сообщает агентство "Москва".
Как уточнила директор театра Тамара Михайлова, ориентировочно оно начнётся в 11:00 по московскому времени.
"Человек с огромным чувством юмора". Актёр Игорь Ливанов рассказал, каким запомнил Бориса КлюеваОн отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".
Напомним, народный артист России Борис Клюев, звезда сериала "Воронины", скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание. Рак лёгких Клюеву диагностировали в 2018 году.