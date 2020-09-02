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Стала известна дата прощания с Борисом Клюевым

Актёр скончался от онкологии, диагноз "рак лёгких" ему поставили два года назад.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдёт 4 сентября в Малом театре, сообщает агентство "Москва".

Как уточнила директор театра Тамара Михайлова, ориентировочно оно начнётся в 11:00 по московскому времени.

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Он отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".

Напомним, народный артист России Борис Клюев, звезда сериала "Воронины", скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание. Рак лёгких Клюеву диагностировали в 2018 году.

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Она отметила, что народный артист РФ навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

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