СМИ: ЕС не стал добавлять Россию и США в список стран, с которыми разрешено открытие границ

Послы 27 стран Евросоюза решили не менять список государств, с которыми разрешено открыть внешние границы, и не стали включать в него Россию и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе.

— На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что ЕС также начал изучение решения властей Греции разрешить с 7 сентября въезд российским гражданам.

В перечень всё также входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия и Уругвай. Кроме того, в список условно включён Китай: страна соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, но сама возобновлять транспортное сообщение с ЕС пока не намерена.