Московская международная книжная ярмарка в этом году впервые проходит в двух форматах

С 2 по 6 сентября в российской столице проходит 33-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), которая в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой пройдёт как офлайн, так и в онлайн-формате и будет доступна в любой точке мира.

Кроме того, ярмарка сменила и традиционное место проведения. Вместо ВДНХ в этом году гостей ММКЯ будут ждать в Центральном выставочном зале "Манеж". Мероприятие станет вторым после книжного фестиваля "Красная площадь" крупным культурным событием в стране, которое состоится "вживую" после снятия ограничений по коронавирусу.

В "Манеже" около 300 издательств из разных регионов России представят десятки тысяч книг. Среди участников также "Российская газета", которая не только предлагает оформить подписку по специальным ценам, но и проводит творческие встречи с авторами.