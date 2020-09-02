Глава МИД Белоруссии заявил, что стране удалось избежать украинского сценария

Белоруссии удалось избежать повторения украинского сценария цветной революции, организованной с помощью вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
— Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причём последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне, — сказал он.
По словам Макея, в стране на сегодняшний день наблюдается определённое политическое противостояние, но "его уровень накала уже значительно ниже". Глава МИД Белоруссии также поблагодарил Лаврова за выдержанную и чёткую позицию России по ситуации в республике, которая "выступает противовесом", сдерживая внешние силы "от неприкрытого вмешательства".
Песков: Лукашенко не согласовывает с Путиным заявления о внешней угрозеРанее белорусский лидер сообщил о возможном использовании совместной группировки вооружённых сил.
— Это в свою очередь даёт нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации, — добавил Макей.
От Бреста до Владивостока. Лукашенко заявил о "едином Отечестве" белорусов и россиянОн также отметил, что две страны связывают тесные производственные отношения.
Он также отметил, что Белоруссия заинтересована в обмене мнениями с российскими властями по всем актуальным вопросам. Минск и Москва не остановили своё взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.
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