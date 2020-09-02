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Глава МИД Белоруссии заявил, что стране удалось избежать украинского сценария

По словам министра иностранных дел республики, вмешательство извне помогает предотвратить позиция России.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Белоруссии удалось избежать повторения украинского сценария цветной революции, организованной с помощью вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причём последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне, — сказал он.

По словам Макея, в стране на сегодняшний день наблюдается определённое политическое противостояние, но "его уровень накала уже значительно ниже". Глава МИД Белоруссии также поблагодарил Лаврова за выдержанную и чёткую позицию России по ситуации в республике, которая "выступает противовесом", сдерживая внешние силы "от неприкрытого вмешательства".

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Ранее белорусский лидер сообщил о возможном использовании совместной группировки вооружённых сил.

Это в свою очередь даёт нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации, — добавил Макей.

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Он также отметил, что две страны связывают тесные производственные отношения.

Он также отметил, что Белоруссия заинтересована в обмене мнениями с российскими властями по всем актуальным вопросам. Минск и Москва не остановили своё взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели.

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