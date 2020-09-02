Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль озвучила результаты вскрытия тела. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
— Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжёлой степени, — сказала Бриль.
"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смертиАртист отметил, что у погибшей раньше были проблемы с алкоголем, но позже она от них избавилась.
Дочь артистки считает, что муж её матери Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.
Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Артистка вскоре умерла в возрасте 54 лет.
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