Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой

Артист отметил, что у погибшей раньше были проблемы с алкоголем, но позже она от них избавилась.

"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смерти Артист отметил, что у погибшей раньше были проблемы с алкоголем, но позже она от них избавилась.

Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Артистка вскоре умерла в возрасте 54 лет.