В Одессе отменили региональный статус русского языка

Одесский Окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом в посте в соцсети "Фейсбук" написал общественный деятель Святослав Литинский.

— То чувство, когда работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка отменено, — сообщил он.

Речь идёт о принятом местным горсоветом в августе 2012 года решении. Тогда на основе закона, принятого в том же году, русскому языку было решено придать статус регионального. Позднее документ, предусматривавший наличие региональных языков в тех областях Украины, где доля представителей нацменьшинств превышает 10%, был признан антиконституционным.

Согласно закону о государственном языке, действующему на Украине, единственным официальным языком в стране является украинский. При этом свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств гарантированы конституцией.