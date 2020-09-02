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В Одессе отменили региональный статус русского языка

Единственным официальным языком на Украине является украинский.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Одесский Окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом в посте в соцсети "Фейсбук" написал общественный деятель Святослав Литинский.

То чувство, когда работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка отменено, — сообщил он.

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Закон об исключительном использовании украинского вступил в силу в прошлом году.

Речь идёт о принятом местным горсоветом в августе 2012 года решении. Тогда на основе закона, принятого в том же году, русскому языку было решено придать статус регионального. Позднее документ, предусматривавший наличие региональных языков в тех областях Украины, где доля представителей нацменьшинств превышает 10%, был признан антиконституционным.

Согласно закону о государственном языке, действующему на Украине, единственным официальным языком в стране является украинский. При этом свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств гарантированы конституцией.

Напомним, в Незалежной в новом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания.

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