В Одессе отменили региональный статус русского языка

Одесский Окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом в посте в соцсети "Фейсбук" написал общественный деятель Святослав Литинский.
— То чувство, когда работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка отменено, — сообщил он.
"Назло бабушке отморозили уши". Песков прокомментировал отказ украинских школ от русского языкаЗакон об исключительном использовании украинского вступил в силу в прошлом году.
Речь идёт о принятом местным горсоветом в августе 2012 года решении. Тогда на основе закона, принятого в том же году, русскому языку было решено придать статус регионального. Позднее документ, предусматривавший наличие региональных языков в тех областях Украины, где доля представителей нацменьшинств превышает 10%, был признан антиконституционным.
Согласно закону о государственном языке, действующему на Украине, единственным официальным языком в стране является украинский. При этом свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств гарантированы конституцией.
Напомним, в Незалежной в новом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания.
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