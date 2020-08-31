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"Назло бабушке отморозили уши". Песков прокомментировал отказ украинских школ от русского языка

Закон об исключительном использовании украинского вступил в силу в прошлом году.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

С завтрашнего дня все украинские школы переходят на государственный язык, полностью отказываясь от русского. Однако в стране по-прежнему очень много русскоговорящих, в том числе и детей. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, никакую гуманитарную поддержку им оказать на данный момент невозможно. По словам представителя Кремля, все шаги блокируются украинской стороной.

Назло бабушке отморозили уши. Можно только сожаление выразить, — прокомментировал Песков такое решение украинских властей.

В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статуса

При этом в республике ожидают "сложный" переходный период, который может затянуться.

Как сообщал Лайф, прошлым летом на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни страны. Однако, согласно опросам, более трети украинцев считают родным языком русский, а больше половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.

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