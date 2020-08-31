"Назло бабушке отморозили уши". Песков прокомментировал отказ украинских школ от русского языка

С завтрашнего дня все украинские школы переходят на государственный язык, полностью отказываясь от русского. Однако в стране по-прежнему очень много русскоговорящих, в том числе и детей. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, никакую гуманитарную поддержку им оказать на данный момент невозможно. По словам представителя Кремля, все шаги блокируются украинской стороной.

— Назло бабушке отморозили уши. Можно только сожаление выразить, — прокомментировал Песков такое решение украинских властей.