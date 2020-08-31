"Назло бабушке отморозили уши". Песков прокомментировал отказ украинских школ от русского языка

С завтрашнего дня все украинские школы переходят на государственный язык, полностью отказываясь от русского. Однако в стране по-прежнему очень много русскоговорящих, в том числе и детей. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, никакую гуманитарную поддержку им оказать на данный момент невозможно. По словам представителя Кремля, все шаги блокируются украинской стороной.
— Назло бабушке отморозили уши. Можно только сожаление выразить, — прокомментировал Песков такое решение украинских властей.
В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статусаПри этом в республике ожидают "сложный" переходный период, который может затянуться.
Как сообщал Лайф, прошлым летом на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни страны. Однако, согласно опросам, более трети украинцев считают родным языком русский, а больше половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.