Стала известна причина смерти звезды фильма "Доживём до понедельника" Ирины Печерниковой

Известная актриса театра и кино Ирина Печерникова, сыгравшая роль Наташи Гореловой в фильме "Доживём до понедельника", умерла от инфаркта. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на подругу заслуженной артистки РСФСР Нину.
Печерникова скончалась в своём доме в деревне в Ярославской области. По словам собеседницы издания, это произошло, когда они собрались ужинать.
— Ира села за стол и... всё. Врачи приехали — она была уже мёртвая, — пояснила знакомая актрисы.
По её словам, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Нина отметила, что Печерникова, у которой было онкологическое заболевание, никогда не жаловалась на сердце. Артистка 15 сентября собиралась ехать в Москву на съёмки программы к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре у неё должна была начаться работа над сериалом.
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Напомним, Печерникова умерла накануне своего юбилея. Сегодня ей должно было исполниться 75 лет.
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