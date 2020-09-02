Юрист рассказал Лайфу, почему Широков может избежать наказания за избиение судьи

— Конечно, теоретически его могут привлечь к уголовной ответственности. Статьи УК "Хулиганство" и "Побои" никто не отменял, но в данной ситуации нужно оценить все обстоятельства дела, — отметил Алексеев. — Во-первых, это была спортивная игра, где была создана аффектогенная ситуация, спровоцировавшая такие действия. К тому же он извинился, а степень телесных повреждений незначительна, поэтому говорить об уголовной ответственности на деле с учётом всего сказанного не приходится. Речь можно вести только об административной ответственности, но с учётом извинения стороны могут завершить дело путём примирения, что тоже в связи с действующим законодательством возможно.