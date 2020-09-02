Как "Газпром" и "Роснефть" выявят лучшего с новым потолком зарплат в КХЛ?

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), как и весь мировой спорт, несмотря на послабление ограничительных мер, до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за обрушившейся на весь мир коронавирусной инфекции. С одной стороны, всё очевидно: календарь на сезон-2020/21 готов, регулярный чемпионат стартует 2 сентября, но кто даст хоть какие-нибудь гарантии, что эпидемия не нанесёт человечеству новый удар и регулярку досрочно не свернут, как это сделали минувшей весной с плей-офф Кубка Гагарина? В любом случае 13-й сезон КХЛ будет особенным.

За время межсезонья из некоторых клубов приходили не самые приятные новости: там пачками выявляли заболевших "короной" хоккеистов. Пострадали как гранды, такие как ЦСКА, так и рядовые команды — "Сибирь", "Трактор" и другие. Из-за этого клубам, столкнувшимся с такой проблемой, пришлось отказаться от традиционной предсезонной подготовки и сосредоточиться на лечении своих игроков. В этих условиях тренерам просто нереально качественно подготовить команды к началу чемпионата.

Фото © Twitter / HC Dynamo Moscow

Как результат — большое количество хоккеистов будет набирать игровой тонус через официальные матчи регулярного чемпионата, что непременно скажется на результатах команд. Для кого-то начало регулярки станет причиной непопадания в плей-офф (если он состоится), ведь потеря очков в начале сезона может аукнуться по его завершении.

Но не одним коронавирусом перед стартом чемпионата озадачены команды. В новом сезоне впервые в истории лиги в КХЛ будет действовать жёсткий потолок зарплат, который равен 900 миллионам рублей. И если раньше богатые клубы могли платить своим игрокам очень большие деньги (зарплата одного только Ильи Ковальчука в СКА составляла порядка 300 миллионов рублей), то теперь генеральным менеджерам нужно суметь уложиться в этот самый потолок, а это не так просто, ведь не все игроки согласны на уменьшение своей зарплаты.

Больше всех в этом смысле пострадали гиганты отечественного хоккея — ЦСКА и СКА. Петербуржцы, курируемые Романом Ротенбергом и спонсируемые "Газпромом", знали, что не смогут воспользоваться безграничным финансовым ресурсом компании, поэтому в новом сезоне сделали ставку на одарённых молодых хоккеистов, которые едут в Питер со всей России и которым не надо платить большие деньги. ЦСКА же, также имеющий огромную поддержку от "Роснефти" и лично от Игоря Сечина, который является членом наблюдательного совета клуба, рассчитывал на увеличение потолка зарплат на 400 миллионов рублей, однако был вынужден смириться с новыми реалиями игры.

Игорь Сечин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Но, несмотря на трудное во всех смыслах для команд межсезонье, фавориты Кубка Гагарина всё же вырисовываются. Мы отобрали пять команд, которые способны побороться за трофей и за которыми будет интересно понаблюдать в ходе нового сезона.

"Динамо", Москва (коэффициент на победу в Кубке Гагарина 12.00)

Фото © Twitter / HC Dynamo Moscow

Динамовцы полны решимости выиграть свой третий Кубок Гагарина. И хотя к предыдущим двум победам бело-голубых из нынешнего состава руку приложил только вратарь Александр Ерёменко, уже в прошлом сезоне команда Владимира Крикунова относилась к числу претендентов на трофей. Слабее за межсезонье бело-голубые не стали, по крайней мере на бумаге. Да, ушёл один из важнейших игроков нападения — швед Андре Петерссон, но на его место пришёл не менее интересный игрок — Дмитрий Кагарлицкий, ранее уже приносивший пользу "Динамо". При этом руководству клуба удалось сохранить в своих рядах как минимум на сезон лучшего снайпера команды — чеха Дмитрия Яшкина.

СКА, Санкт-Петербург (коэффициент 6.50)

Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

СКА за время межсезонья претерпел значительные изменения, главным из которых стала смена главного тренера. На место Алексея Кудашова пришёл уже бывший главный тренер молодёжки Валерий Брагин. Перед новым наставником стоит очень непростая задача — помочь молодым игрокам, на которых в клубе делают большую ставку, как можно быстрее и качественнее адаптироваться во взрослом хоккее. Сложность этого процесса заключается в том, что главную цель — победу в Кубке Гагарина — никто не отменял, любое поражение армейцев в регулярке будет попадать под пристальное внимание прессы и болельщиков.

ЦСКА, Москва (коэффициент 3.50)

Фото © Twitter / ХК ЦСКА Москва

ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, и в недоигранном весной из-за коронавируса плей-офф армейцы были главными претендентами на повторение своего успеха. Сейчас же команда хоть и представляет собой убойную силу, но стала чуточку уязвимее, потеряв нескольких очень ценных для себя игроков. Заменить вратаря Сорокина и нападающих Григоренко с Капризовым практически невозможно. И дело тут не в деньгах "Роснефти" или потолке зарплат, просто такого уровня хоккеистов на рынке сейчас нет. Однако нынешний ЦСКА не был бы самим собой, если бы зависел от трёх, пусть и классных, игроков. Армейцы в первую очередь сильны системной игрой, когда вся команда действует сообща и при этом каждому хоккеисту отведена своя роль.

"Ак Барс", Казань (коэффициент 6.00)

Фото © Twitter / ХК Ак Барс

В прошедшем сезоне многие любители хоккея предвкушали финал ЦСКА — "Ак Барс". И действительно, казанцы очень мощно прошли регулярку, а вместе с ней и первый раунд Кубка Гагарина. Порой казалось, что такой "Ак Барс" на Востоке вряд ли кто остановит. За время паузы команду Квартальнова пополнили два топовых по меркам КХЛ форварда — Стефан Да Коста и Найджел Доус, способные регулярно набирать очки, что делает казанцев ещё более крепким коллективом, претендующим на чемпионство.

"Металлург", Магнитогорск (коэффициент 17.00)

Фото © Twitter / HCMETALLURG

Неудивительно, что высшее руководство магнитогорского "Металлурга" хочет поскорее забыть минувший сезон. Весь чемпионат команда страдала и заставляла страдать своих болельщиков, которые не привыкли видеть её такой беспомощной. Смена тренера в ходе сезона не встряхнула клуб, который до последнего боролся за зону плей-офф, а в первом раунде уступил "Барысу" в пяти играх. Сейчас "Металлург" прилично обновился, пришли опытные, но полные сил игроки. Из СКА в Магнитогорск перебрался добротный нападающий Сергей Плотников, а из Лос-Анджелеса прилетел форвард Николай Прохоркин. Они-то вместе с нестареющим Сергеем Мозякиным и составят главную ударную силу "лис". Именно от них в первую очередь поклонники "Магнитки" будут ждать результата. И они способны его дать, а вместе с тем вернуть Магнитогорску утраченные лидирующие позиции.