Фёдор Емельяненко готов отомстить бойцу, пустившему под откос его феноменальную карьеру. Или это не так?

Согласно его заявлению, 21 ноября состоится турнир, в рамках которого будут проведены три суперпоединка. В числе участников — Фёдор Емельяненко. Однако спустя немного времени пост был удалён.
Название предполагаемого ивента — Fight Club After Dark. Шоу, которое планируется провести на ранчо Майка Тайсона, возглавят три громких поединка: Витор Белфорт — Вандерлей Силва, Тито Ортис — Рашад Эванс, Фёдор Емельяненко — Фабрисио Вердум. Примечательно, что все три схватки в случае их проведения будут носить статус реванша.
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Фёдор Емельяненко — Фабрисио Вердум
По праву этот поединок можно назвать одним из самых ожидаемых в мире смешанных единоборств. В 2010 году бразильский боец вошёл в историю, нанеся фактически первое поражение Последнему Императору в его карьере. Именно с этого поединка в жизни Фёдора началась чёрная полоса: Емельяненко проиграл в двух следующих боях.
Что касается Вердума, то после триумфа над величайшим бойцом всех времён и народов он перешёл в UFC, впоследствии овладев поясом чемпиона. Спустя десять лет реванш между этими парнями не столь интригует, но, несомненно, он на особом счету у фанатов смешанных единоборств. Сможет ли россиянин отомстить человеку, пустившему под откос его феноменальную карьеру?
Тито Ортис — Рашад Эванс
Поединок двух бывших чемпионов UFC. Бойцы за свою богатую карьеру успели встретиться друг с другом дважды. В 2007 году была зафиксирована ничья, а спустя четыре года — в 2011-м — сильнее оказался Рашад Эванс, отправивший Ортиса в технический нокаут. В 2020 году фаворитом в трилогии выглядит Тито, выигравший по поединку в 2017, 2018 и 2019 годах. Эванс, напротив, слил финальную часть своей звёздной карьеры, проиграв в пяти последних поединках (2015–2018 гг.).
Витор Белфорт — Вандерлей Силва
Участники всевозможных опросов называют проведение рематча между Феноменом и "Убийцей с топором" самым справедливым решением для индустрии ММА. В далёком 1998 году на тот момент 21-летний боец за 44 секунды нокаутировал фаворита встречи Вандерлея Силву. В той встрече "Убийца с топором" не успел ничего продемонстрировать, попав под мясорубку своего молодого соотечественника.
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Спустя несколько лет Вандерлей станет звездой организации PRIDE, любимцем Японии, но унизительное поражение будет довлеть над ним на протяжении всей карьеры. В 44 года у Силвы появился шанс отмстить своему противнику за поражение 22-летней давности. Но получится ли, учитывая искреннюю любовь Феномена к стимулирующим препаратам?
Если анонс от бразильского бойца окажется правдой, и 21 ноября в США действительно состоится звёздный ивент, то это шоу способно стать большим событием 2020 года. Но в то же время и главным разочарованием… Несмотря на громкие имена, время не щадит никого. И самое унылое, что есть в спорте, — это смотреть на прыть ветеранов. Вернувшийся в 2018 году в клетку 48-летний Чак Лидделл не даст соврать. Никому не стоит так делать.
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