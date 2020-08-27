Убойный реванш. Молдавского Халка снова выпустят против нокаутёра из Дагестана

32-летнего Энтони Смита можно было бы по праву называть "убийцей ветеранов", если бы не фиаско в последнем выступлении американца. Львиное Сердце в поединке против Гловера Тейшейры сам оказался в роли жертвы, проиграв нокаутом возрастному противнику в пятом раунде. Ранее Смит уничтожил экс-чемпионов организации Рашада Эванса, отправив 38-летнего на тот момент Сахарка брутальным ударом колена на пенсию, и неугомонного Маурисио Руа. Волкана Оздемира и Александра Густафссона к категории ветеранов, конечно, не отнесёшь, но это не спасло топовых полутяжеловесов от поражения.

Неудача в поединке с Тейшейрой откинула Энтони на пятую строчку рейтинга UFC, и Львиному Сердцу на некоторое время можно было бы подзабыть о титульных амбициях, если бы не одно но… Непревзойдённый тиран полутяжёлого дивизиона Джон Джонс принял решение подняться в весе, оставив пояс вакантным. А это значит, что нас ждут настоящие войны участников первой десятки за редкостную возможность примерить на своей талии пояс чемпиона, который долгие годы украшал стальной пресс темнокожего Супермена…

Смиту необходима уверенная победа над восьмым номером рейтинга Александром Ракичем, но и австриец вполне не дурак…

Рокет также потерпел поражение в своём последнем выступлении против Волкана Оздемира, тем самым прервав свою победную серию из 10 боев. Несмотря на более чем спорное поражение, Александр, как и Смит, имеет все шансы в случае победы в скором времени подраться за титул, учитывая, что выше Энтони в рейтинге находятся дерущиеся за вакантный титул Доминик Рейес и Ян Блахович, а также бразильцы Тиаго Сантос и Гловер Тейшейра. Согласитесь, победителю этого противостояния до чемпионской битвы рукой подать…

В ко-мейн-ивенте экс-чемпион организации в полусреднем весе Робби Лоулер попытается выйти из мрака: Безжалостный проиграл три последних боя, находясь в шаге от выхода на пенсию. Лучшие годы 38-летнего калифорнийца в восьмиугольнике уже позади, но, несмотря на это, Робби и не собирается выбирать себе удобных противников. Иначе как объяснить тот факт, что 30 августа Лоулер выйдет на коротком уведомлении против довольно крепкого и опасного Нила Магни, способного на протяжении 15 минут боя нагнетать и вязать. Станет ли этот бой последним для Безжалостного в UFC или нет — вот в чём вопрос…

Самым же интригующим противостоянием шоу в Неваде станет реванш топовых проспектов Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы.