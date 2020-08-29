Знарок получил любимчика, Нестеров кинул ЦСКА. Самые громкие трансферы КХЛ

Каспар Даугавиньш, нападающий ("Витязь", Подольск)

Фото © Пресс-служба КХЛ

Экс-нападающий московского "Спартака" латыш Каспар Даугавиньш сменил столичную прописку на подмосковную и теперь будет защищать цвета подольского "Витязя". В красно-белой форме форвард откатал последние два сезона. Особенно удачным для Каспара получился минувший регулярный чемпионат, в котором он набрал 44 очка за результативность.

Сергей Широков, нападающий ("Спартак", Москва)

Фото © Twitter / Spartak Moscow

Распрощавшись с Даугавиньшем, "Спартак" подписал не менее ценного игрока — к своему хорошо знакомому тренеру Олегу Знарку вернулся нападающий Сергей Широков. За время совместной работы в СКА Знарок с Широковым уже брали Кубок Гагарина, а теперь попробуют сделать это вместе со "Спартаком".

Наиль Якупов, нападающий ("Амур", Хабаровск)

Фото © Пресс-служба СКА

Мало кто ожидал, что некогда первый номер драфта НХЛ нападающий Наиль Якупов в новом сезоне окажется в "Амуре". В Хабаровск форвард перебрался из СКА транзитом через "Витязь". Если Наиль будет по-настоящему мотивирован на предстоящий сезон, то в "Амуре" ему предоставится отличная возможность реанимировать свою карьеру.

Алексей Марченко, защитник ("Локомотив", Ярославль)

Фото © Пресс-служба ЦСКА

Очень не хотели боссы ЦСКА расставаться со своим защитником Алексеем Марченко, но в условиях жёсткого потолка зарплат армейцы не могли себе позволить оставить в команде двух топовых защитников с огромной зарплатой. Выбор между Марченко и Никитой Нестеровым завершился в пользу последнего. Нестеров пообещал руководству клуба, что подпишет долгосрочный договор с армейцами, но позже передумал и сейчас находится без контракта.

Дмитрий Кагарлицкий, нападающий ("Динамо", Москва)

Фото © Twitter / HC Dynamo Moscow

Годовая командировка в СКА не пошла на пользу нападающему Дмитрию Кагарлицкому. После мучений в Петербурге хоккеист вернулся в московское "Динамо", за которое выступал на протяжении сезона 2018/2019. В том сезоне Дмитрий феерил на пару с Вадимом Шипачёвым, а вот в СКА у Кагарлицкого как-то сразу не заладилось. Возможно, воссоединение связки Шипачёв — Кагарлицкий вернёт Дмитрию уверенности в своих силах.

Иржи Секач, нападающий ("Авангард", Омск)

Фото © Пресс-служба КХЛ

У руководства ЦСКА к нападающему Иржи Секачу не было особых претензий по игре. Да, наверное, от бывшего лидера "Ак Барса" ждали больше заброшенных шайб, но общей картины он не портил, а вот денег по контракту получал много. И хотел их и дальше получать, однако потом в наш хоккей пришёл жёсткий потолок зарплат. У "Авангарда" свободные деньги под кепкой были, поэтому Иржи будет играть в новом сезоне за "ястребов".

Линден Вей, нападающий (СКА, Санкт-Петербург)

Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

СКА усилился бывшим игроком ЦСКА канадцем Линденом Веем. Петербуржцы заполучили классного центрфорварда, способного приносить результат. В ЦСКА Линден был одним из ключевых игроков. Зачастую именно его работа на пятаке у чужих ворот приносила красно-синим успех.

Николай Прохоркин, нападающий ("Металлург", Магнитогорск)

Фото © Пресс-служба "Лос-Анджелес Кингз"

Отыграв сезон в Северной Америке за "Лос-Анджелес Кингз", нападающий Николай Прохоркин решил вернуться на родину. Правда, не в ЦСКА и СКА, где игрок выступал ранее, а в магнитогорский "Металлург". Для команды Ильи Воробьёва этот трансфер будет явным усилением атакующей линии.

Николай Голдобин, нападающий (ЦСКА, Москва)

Фото © Пресс-служба НХЛ

На бывшего игрока "Ванкувер Кэнакс" Николая Голдобина руководство ЦСКА делает большую ставку. Армейцы потеряли два ценных актива в лице Михаила Григоренко и Кирилла Капризова, поэтому Голдобин призван заменить ушедших лидеров. Сам Николай дорогу в НХЛ для себя не закрыл и попытается с пользой провести время в КХЛ, чтобы вновь постараться закрепиться в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Найджел Доус, нападающий ("Ак Барс", Казань)

Фото © Twitter / ХК "Ак Барс"