"Кучеров усвоил урок". Двукратный чемпион НХЛ предсказал Лайфу "русский" Кубок Стэнли

В 2016 и 2017 годах Кубок Стэнли выигрывал "Питтсбург" Евгения Малкина, в 2018 году настало время триумфа "Вашингтона" Александра Овечкина, в 2019 году не было равных "Сент-Луису" Владимира Тарасенко. В этом году все трое уже выбыли из битвы за трофей, но Кубок Стэнли всё ещё может остаться "русским". Двукратный обладатель заветной "чаши" Сергей Немчинов в интервью Лайфу заявил, что "Тампа" Никиты Кучерова, "Айлендерс" Семёна Варламова и "Даллас" Александра Радулова имеют отличные шансы на чемпионский титул.

— Как я говорил ранее, этот плей-офф Кубка Стэнли не похож на предыдущие розыгрыши, и, хотя команды находятся в равных условиях, считаю, что те, кто сыграл в плей-ин, должны были быть более подготовленными к основной сетке турнира, чем те клубы, которые эту стадию пропускали, — начал разговор Немчинов.

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— В целом команды показывают приличный хоккей после такой длительной паузы. Хоккеисты играют с огромным желанием, в их глазах виден азарт. Однозначно, что парни соскучились по игре. Да, конечно, ещё заметна несыгранность между игроками, но с каждым матчем взаимопонимания приходит всё больше. Наверное, в данной ситуации из-за пандемии не повезло тем командам, которые к концу регулярного чемпионата были, как говорится, на ходу.

О фаворитах Кубка Стэнли

— В Кубке Стэнли все команды более-менее фавориты. Кого-то одного очень сложно выделить, особенно в этом плей-офф. Знаю, что почти все североамериканские эксперты НХЛ поставили на победу "Колорадо Эвеланш", который, кстати, уступает в серии "Далласу" (1-2). А так сразу несколько клубов прямо сейчас своей игрой предъявляют права на трофей. Одна из таких команд — "Бостон Брюинз". Мишки и в гладком чемпионате финишировали первыми в Восточной конференции, да и в играх на вылет демонстрируют качественный хоккей. Именно они в прошлом сезоне добрались до финала, а это опыт, который, как ни крути, в регулярке не получишь. Правда, после карантина им пришлось, как и другим командам, втягиваться в игру, не всё сразу получалось. Однако постепенно "Бостон" набирает обороты и скоро будет той командой, которую мы видели в плей-офф год назад. И это несмотря на то, что их основной голкипер Туукка Раск во время турнира по семейным обстоятельствам покинул команду и больше не сыграет в этом плей-офф. К счастью для главного тренера Брюса Кэссиди, их второй голкипер, словак Ярослав Галак, если не рассматривать третий матч серии, играет пока надёжно.

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— Ещё один претендент на чемпионство — "Тампа-Бэй Лайтнинг". Молнии представляют собой очень сильный коллектив, который учится на своих ошибках. То, что команда Кучерова усвоила прошлогодний урок, мы видели в первом раунде в серии против "Коламбуса", которому "Тампа" уступила год назад на этой же стадии плей-офф. Их четвертьфинальная серия с "Бостоном" станет украшением второго раунда, а сильнейший пойдёт дальше.

Фото © Twitter / Tampa Bay Lightning

— Искренне рад за голкипера "Нью-Йорк Айлендерс" Семёна Варламова. Семён всю регулярку смотрелся надёжно и продолжил это делать в плей-офф. Но тут нужно отметить и хоккей, в который играет "Айлендерс". У них все четыре звена примерно равны, и каждое звено выполняет свою роль в матче, играют, так сказать, по системе. Семён привык к этой системе и хорошо вписывается в неё. Наверное, "Айлендерс" является тем самым теневым фаворитом, от которого не ждут многого в плей-офф, но который может приятно удивить.

Фото © Twitter / New York Islanders

— Не знаю, можно ли "Даллас" отнести к числу явных фаворитов, но то, что звёзды показали весёлую игру в первом раунде против "Калгари", — это факт. В ходе серии "Старз" уступали 1-2, но потом выиграли три игры. Поэтому неудивительно, что "Даллас" и сейчас в серии с "Колорадо" выглядит весьма неплохо. Команда обладает хорошим подбором нападающих, которые могут и умеют забивать. Это они и показывают. Хорошо, что разыгрались Радулов с Гурьяновым. Эти двое могут в одиночку решить исход любого матча, что мы и видим на примере Гурьянова, оформившего покер в одной из игр.

Фото © Twitter / Dallas Stars

О тех, кто выбыл из игры

— "Сент-Луис Блюз" оказался очень зависим от своего лидера Владимира Тарасенко, который успел провести за команду в плей-офф только несколько игр. Володя делал погоду в прошлом плей-офф — забивал, создавал моменты, и во многом благодаря его игре музыканты выиграли свой первый Кубок Стэнли. Сейчас же из-за травмы он пропустил практически всю регулярку, а в плей-офф вновь получил повреждение. К сожалению, это сказалось на игре "Сент-Луиса".

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— "Вашингтон" на момент приостановки регулярного чемпионата шёл на третьем месте в своей конференции, но эта пауза не пошла им на пользу. Тогда они были на ходу, а сейчас как-то этого хода не чувствовалось. Ну и не могла не сказаться на команде потеря вратаря. Поверьте, все хоккеисты стараются сыграть как можно лучше, но не у всех это получается. Чтобы узнать истинную причину поражения "Вашингтона", нужно знать ситуацию, которая сложилась внутри команды.

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— Сейчас много разговоров ходит о возможном обмене Евгения Малкина в другой клуб, но, думаю, этого не произойдёт. Вряд ли руководство пингвинов решится на обмен. Всё же Евгений является одним из ключевых игроков команды. Скорее они сделают изменения в тренерском штабе, которые, кстати, уже произошли (Сергея Гончара освободили от должности помощника главного тренера. Гончар отвечал за работу с защитниками. — Прим. Лайфа). Сейчас найдут помощников для главного тренера и начнут работать. Конечно же, и в составе произойдут изменения, но не думаю, что кто-то из лидеров будет обменян.

Фото © Twitter / Pittsburgh Penguins

— От "Рейнджерс" я ожидал большего в этом плей-офф, но, как и в случае с "Вашингтоном", этот перерыв не пошёл им на пользу. Ньюйоркцы потеряли ритм игры, за счёт которого ударно провели концовку регулярки, а без него у команды сразу появились проблемы, чем "Каролина" и воспользовалась в полной мере. Ураганы всё делали быстрее и лучше ньюйоркцев. Сейчас клубу необходимо хорошо поработать в межсезонье: заключить контракты со свободными агентами, сделать правильный выбор на драфте. Думаю, в следующем сезоне "Рейнджерс" будет только сильнее. Я очень на это надеюсь.