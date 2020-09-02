Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Минск подготовил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

— Вчера мы подготовили предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии, и они уже утверждены, — сказал Макей на пресс-конференции.

Он также добавил, что в случае введения ограничений со стороны других стран будут приниматься соответствующие адекватные решения и ответы.