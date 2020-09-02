Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Ранее под ограничения попали 29 официальных лиц республики и её президент Александр Лукашенко.

167
Post cover

Фото © Shutterstock

Минск подготовил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Вчера мы подготовили предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии, и они уже утверждены, — сказал Макей на пресс-конференции.

Лукашенко рассказал, почему Белоруссия может закрыть границы для западных стран

Ранее ему запретили въезд в ряд государств Балтии.

Он также добавил, что в случае введения ограничений со стороны других стран будут приниматься соответствующие адекватные решения и ответы.

Напомним, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. Под ограничения попали чиновники, которые якобы "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".

Выбор редакции

Loading...