Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Минск подготовил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.
— Вчера мы подготовили предложения о введении санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии, и они уже утверждены, — сказал Макей на пресс-конференции.
Лукашенко рассказал, почему Белоруссия может закрыть границы для западных странРанее ему запретили въезд в ряд государств Балтии.
Он также добавил, что в случае введения ограничений со стороны других стран будут приниматься соответствующие адекватные решения и ответы.
Напомним, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. Под ограничения попали чиновники, которые якобы "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".