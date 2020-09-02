"За что вы его?" На мирной акции студентов в Минске произошли задержания — видео

Видео © Telegram / TUT.BY новости

В Минске ОМОН задержал нескольких участников мирной акции возле Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Несколько десятков выпускников собрались сегодня с плакатами у главного входа в учебное заведение, чтобы поддержать студентов и преподавателей, задержанных в ходе акций протеста в столице республики. Часть из них держали в руках красно-белые флаги, ставшие символом протестов в Белоруссии.

Видео © Telegram / TUT.BY новости

Изначально правоохранители попросили собравшихся разойтись, а позднее на место прибыл ОМОН, который задержал несколько человек. Одного из молодых людей увели под крики "позор!". При этом один из присутствующих мужчин пытался поговорить с силовиками, спрашивая у них, за что задерживают парня.