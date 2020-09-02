Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта ЕР "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента о том, что справедливо распространить эти выплаты также и на категорию участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, которые отнесены к участникам Отечественной войны. Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ, — рассказал председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.