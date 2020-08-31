Без кубиков пресса и идеальной талии. Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов

Американская певица Кэти Перри, которая пять дней назад впервые стала мамой, показала подписчикам в "Инстаграме" фигуру после родов.
Артистка опубликовала в сториз фото, на котором предстала в нижнем белье и с животом. Снимок певица сопроводила гифкой с премией MTV Video Music Awards, которая состоялась накануне, а также отметила бренды одежды и мастера по волосам и макияжу — "изнеможение".
10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшениеМногие считают, что во время беременности женщина просто не может шикарно выглядеть: одежду не подобрать, макияж нельзя, да и истощение организма красивее не делает. Певица Кэти Перри, которая в начале этого года поразила весь мир новостью о том, что она скоро станет мамой, доказывает, что модная и привлекательная беременность — это вполне возможно.
Напомним, певица родила дочь от британского актёра Орландо Блума. Малышку назвали Дейзи Дав Блум, а о её появлении сообщил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), послами которого являются артисты.
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