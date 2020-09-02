Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в Башкирии

Экс-сотрудники ФСИН, подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии, решились на преступление во время пьянки. Как стало известно Лайфу, пенсионера службы Виктора Валавина пойти на ограбление подговорил приятель Юрий Никитин, который пару месяцев проработал водителем в организации.

Сначала злоумышленники выпили полтора литра самогона и литр браги, после чего пошли к дому ветерана, надев перед этим маски, которые сделали из шапок. Внутрь преступники залезли через окно, когда пенсионер спал. Погибший проснулся от шума, а Никитин, услышав голос, бросился в спальню. Он схватил ветерана за шею, подставил нож к горлу и стал спрашивать, где спрятаны сбережения.

Испуганный пенсионер рассказал злоумышленнику, где хранит накопления, после чего преступник нанёс ему смертельный удар по голове, из-за которого пожилой мужчина упал, и затем связал. После экс-сотрудники ФСИН сбежали с места преступления.

Ранее Лайф рассказывал, что один из задержанных уже признал вину в нападении на ветерана и показал правоохранителям, где они спрятали похищенные деньги.