Огонь охватил около 20 домов в садовом товариществе под Ростовом

В Ростовской области произошёл пожар в садовом товариществе "Пионер". По данным МЧС, огнём оказались охвачены около 20 домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Информации о пострадавших пока нет. К тушению привлекли вертолёт Ми-8 и 26 человек.
Как стало известно Лайфу, огонь пришёл из леса, горящего на пяти гектарах. Фронт огня идёт полосой в 750 метров, объявлен повышенный ранг.
Ранее в МЧС по Ростовской области сообщали о пожаре лесного фонда в Белокалитвинском районе, недалеко от хутора Богатов. Вероятно, огонь пришёл именно оттуда.
Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Мордовии погибли трое детей.