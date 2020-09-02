Огонь охватил около 20 домов в садовом товариществе под Ростовом

В Ростовской области произошёл пожар в садовом товариществе "Пионер". По данным МЧС, огнём оказались охвачены около 20 домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Информации о пострадавших пока нет. К тушению привлекли вертолёт Ми-8 и 26 человек.

Как стало известно Лайфу, огонь пришёл из леса, горящего на пяти гектарах. Фронт огня идёт полосой в 750 метров, объявлен повышенный ранг.

Ранее в МЧС по Ростовской области сообщали о пожаре лесного фонда в Белокалитвинском районе, недалеко от хутора Богатов. Вероятно, огонь пришёл именно оттуда.