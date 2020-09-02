В Казани полицейский устроил стрельбу прямо в отделе — видео

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В Сети появились кадры, на которых сотрудник полиции стреляет из пневматического оружия прямо в отделении. По предварительным данным, инцидент произошёл в Казани. По факту публикации проводится служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.
— По итогам служебной проверки будет решён вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту, — говорится в сообщении.
В Подольске водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям и попал на видеоИнцидент произошёл накануне в микрорайоне Кузнечики.
На опубликованных кадрах видно, что правоохранитель стоит спиной, и слышны несколько выстрелов. После чего автор видео подходит к сотруднику полиции, у того в руках оружие.
Напомним, ранее в Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой. В результате происшествия пострадало два человека, их доставили в больницу. Злоумышленников ищет полиция.