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"Как после Миши Ефремова подавать в суд?" Избитый грузчиком актёр Шлыков рассказал Лайфу, как закончился попавший на видео конфликт

Артист опроверг информацию о том, что заявил на нападавшего в полицию.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, на которой запечатлён конфликт между заслуженным артистом России Юрием Шлыковым и грузчиком, избившим актёра после замечания. Народный артист рассказал Лайфу о своём самочувствии и о том, как закончилась потасовка.

Шлыков признался, что не стал обращаться к врачам.

Поймите, я советский человек, родился в Марьиной Роще, потасовки были каждый день, то во дворе, то ещё где-то. После маленьких травм расходились, и всё, — заявил актёр.

Артист добавил, что чувствует себя "блестяще".

Так хорошо ещё никогда себя не чувствовал. Правда нормально себя чувствую, хорошо. Потому что такого успеха, чтобы столько звонков со всех каналов, такой интерес! Миша! Миша Ефремов, я тебя переплюну, осталось только Джигурду пригласить, — пошутил собеседник.

В Москве избили народного артиста России Юрия Шлыкова после того, как он сделал замечание

Уточняется, что это произошло в подъезде его дома.

Шлыков также детально рассказал, что происходило после того, как он сделал грузчику замечание из-за грязи в подъезде. Обидчик актёра схватил его за шею, бросил на пол и стал бить ногами. Остановить мужчину пытался напарник, затем прибежала соседка, потом приехала полиция.

Вопрос-то не в этом, а в агрессивности людей, нельзя сделать замечание! Я попросил не делать грязи, и тут началась драка! Кто-то обидел его, взвинтил его. Никаких заявлений не было. Скажите, как после Миши Ефремова подавать в суд? Объясните мне? — сказал артист.

В компании Vezu, где работает напавший на Шлыкова грузчик, Лайфу заявили, что поспешные выводы из ситуации пока делать рано. Там проводят внутреннюю проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Как только эта проверка завершится, компания сможет дать развёрнутый комментарий.

Ранее агентство "Москва" сообщило, что обидчик актёра Юрий Панов написал на него заявление в правоохранительные органы и что артист сделал то же самое — заявил на грузчика.

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