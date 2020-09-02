"Как после Миши Ефремова подавать в суд?" Избитый грузчиком актёр Шлыков рассказал Лайфу, как закончился попавший на видео конфликт

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В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, на которой запечатлён конфликт между заслуженным артистом России Юрием Шлыковым и грузчиком, избившим актёра после замечания. Народный артист рассказал Лайфу о своём самочувствии и о том, как закончилась потасовка.

Шлыков признался, что не стал обращаться к врачам.

— Поймите, я советский человек, родился в Марьиной Роще, потасовки были каждый день, то во дворе, то ещё где-то. После маленьких травм расходились, и всё, — заявил актёр.

Артист добавил, что чувствует себя "блестяще".

— Так хорошо ещё никогда себя не чувствовал. Правда нормально себя чувствую, хорошо. Потому что такого успеха, чтобы столько звонков со всех каналов, такой интерес! Миша! Миша Ефремов, я тебя переплюну, осталось только Джигурду пригласить, — пошутил собеседник.

Шлыков также детально рассказал, что происходило после того, как он сделал грузчику замечание из-за грязи в подъезде. Обидчик актёра схватил его за шею, бросил на пол и стал бить ногами. Остановить мужчину пытался напарник, затем прибежала соседка, потом приехала полиция.

— Вопрос-то не в этом, а в агрессивности людей, нельзя сделать замечание! Я попросил не делать грязи, и тут началась драка! Кто-то обидел его, взвинтил его. Никаких заявлений не было. Скажите, как после Миши Ефремова подавать в суд? Объясните мне? — сказал артист.

В компании Vezu, где работает напавший на Шлыкова грузчик, Лайфу заявили, что поспешные выводы из ситуации пока делать рано. Там проводят внутреннюю проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Как только эта проверка завершится, компания сможет дать развёрнутый комментарий.