В офисе IT-компании PandaDoc в Минске проходят обыски

В офис IT-компании PandaDoc в Минске пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии, сообщил один из основателей организации Микита Микадо.
— Я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришёл Департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск, — написал он в "Инстаграме".
По словам Микадо, директора компании забрали на допрос, а сотрудников закрыли в офисе и не дают пользоваться телефонами. Основатель PandaDoc заявил, что организация всегда работала честно и искать у них нечего.
Микадо также рассказал, что у ряда сотрудников состоялся обыск дома. Кроме того, некоторых работников компании забрали, их местонахождение неизвестно.
Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран БалтииРанее под ограничения попали 29 официальных лиц республики и её президент Александр Лукашенко.
Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии заявили, что данную информацию не комментируют.
Ранее Лайф сообщал об обысках в нескольких минских офисах "Яндекса", о которых компания сообщила Посольству РФ. В СК Белоруссии отрицали визит силовиков.