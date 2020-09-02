В офисе IT-компании PandaDoc в Минске проходят обыски

В офис IT-компании PandaDoc в Минске пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии, сообщил один из основателей организации Микита Микадо.

— Я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришёл Департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск, — написал он в "Инстаграме".

По словам Микадо, директора компании забрали на допрос, а сотрудников закрыли в офисе и не дают пользоваться телефонами. Основатель PandaDoc заявил, что организация всегда работала честно и искать у них нечего.

Микадо также рассказал, что у ряда сотрудников состоялся обыск дома. Кроме того, некоторых работников компании забрали, их местонахождение неизвестно.

Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии заявили, что данную информацию не комментируют.