Путин поручит кабмину решить вопрос с обеспечением водой Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с Владимиром Путиным попросил президента РФ решить вопрос с водоснабжением города, где одной из главных проблем являются большие потери на сетях. Российский лидер заявил, что поручит правительству проработать финансирование проекта.

— Безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее, — сказал Путин.

Глава РФ также обратил внимание врио губернатора на экологические проблемы Севастополя. Президент подчеркнул, что в бухте Балаклава осуществлялся сброс неочищенных вод, отметив, что это "идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма".

Ещё одна тема, которую обсудили Путин и Развожаев, — эпидемиологическая обстановка в регионе и туризм. По словам врио губернатора, в Севастополе один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом. А поток туристов с 1 июля, начала полноценного сезона, вырос уже на 20%. В свою очередь российский лидер отметил, что уровень доходов жителей Севастополя растет темпами чуть выше, чем в целом по России, но тем не менее находится на уровне ниже общероссийского.