В Москве умер 16-летний хоккеист, получивший серьёзные травмы

В Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии скончался шестнадцатилетний хоккеист, который поступил в больницу с серьёзными травмами головы и груди. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что юного спортсмена в столичное медучреждение перевели 28 августа из Твери, а 1 сентября подросток скончался. Врачи диагностировали у него тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, ишемию, диффузный отёк головного мозга, закрытую травму груди и другие повреждения. Кроме того, мальчик впал в атоническую кому.

Как стало известно Лайфу, хоккеист в последнее время находился на даче в Тверской области, где и получил травмы.