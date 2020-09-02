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В Москве умер 16-летний хоккеист, получивший серьёзные травмы

За жизнь юного спортсмена боролись тверские и столичные врачи.

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Юный хоккеист. Фото © LIFE

В Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии скончался шестнадцатилетний хоккеист, который поступил в больницу с серьёзными травмами головы и груди. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что юного спортсмена в столичное медучреждение перевели 28 августа из Твери, а 1 сентября подросток скончался. Врачи диагностировали у него тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму, ишемию, диффузный отёк головного мозга, закрытую травму груди и другие повреждения. Кроме того, мальчик впал в атоническую кому.

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Знаменитый актёр более двух лет боролся с раком лёгких.

Как стало известно Лайфу, хоккеист в последнее время находился на даче в Тверской области, где и получил травмы.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы девушка забила до смерти бездомного, чтобы отомстить за детскую травму.

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