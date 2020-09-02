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Бывшим полицейским, проходящим по делу о подброшенных Голунову наркотиках, ужесточили обвинение

Все они, кроме давшего показания на коллег Дениса Коновалова, находятся в СИЗО.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Пяти бывшим полицейским, которые, по данным Следственного комитета России, подбросили наркотики журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову летом 2019 года, ужесточили обвинение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Всем обвиняемым добавили ещё в августе часть 3 статью 35 УК (Преступление, совершённое организованной группой. — Прим. Лайфа), когда последнее обвинение предъявляли, — сказал юрист.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Виновными себя признают Коновалов — в том, что подбросил наркотики, — и Уметбаев — в применении к Голунову физической силы. В следственном изоляторе находятся все, кроме Коновалова, который дал показания против коллег. Он под домашним арестом.

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В случае удовлетворения иска деньги журналист пожертвует на благотворительность.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.

В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — бывших полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили. О завершении расследования стало известно в начале августа.

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