Бывшим полицейским, проходящим по делу о подброшенных Голунову наркотиках, ужесточили обвинение

Пяти бывшим полицейским, которые, по данным Следственного комитета России, подбросили наркотики журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову летом 2019 года, ужесточили обвинение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

— Всем обвиняемым добавили ещё в августе часть 3 статью 35 УК (Преступление, совершённое организованной группой. — Прим. Лайфа), когда последнее обвинение предъявляли, — сказал юрист.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Виновными себя признают Коновалов — в том, что подбросил наркотики, — и Уметбаев — в применении к Голунову физической силы. В следственном изоляторе находятся все, кроме Коновалова, который дал показания против коллег. Он под домашним арестом.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.