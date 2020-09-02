СМИ: СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Зори

СК РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори, — говорится в сообщении.
СМИ: Экс-партнёр Фургала признался в организации убийств и согласился сотрудничать со следствиемОн также заявил о причастности бывшего хабаровского губернатора к ряду преступлений.
Отмечается, что бывший глава региона вину не признаёт.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.