СМИ: СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Зори

СМИ: Экс-партнёр Фургала признался в организации убийств и согласился сотрудничать со следствием Он также заявил о причастности бывшего хабаровского губернатора к ряду преступлений.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.