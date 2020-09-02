СМИ: Экс-партнёр Фургала признался в организации убийств и согласился сотрудничать со следствием

Бывший деловой партнёр экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признался в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, — говорится в сообщении.
Мог скинуть десятку: почему Фургал отказался сотрудничать со следствиемЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием. Как это повлияет на приговор бывшему губернатору, мог ли Фургал через сделку со следствием смягчить его и почему отказался — об этом Лайфу рассказали адвокаты по уголовным делам.
По данным источника агентства, Николай Мистрюков также заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух бизнесменов из Хабаровска. При этом остальные фигуранты дела свою вину не признают. Также отмечается, что показания на хабаровского экс-губернатора дал ранее осуждённый за вымогательство бывший сотрудник регионального МВД, который сейчас находится под госзащитой.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.