СМИ: Экс-партнёр Фургала признался в организации убийств и согласился сотрудничать со следствием

Мог скинуть десятку: почему Фургал отказался сотрудничать со следствием Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием. Как это повлияет на приговор бывшему губернатору, мог ли Фургал через сделку со следствием смягчить его и почему отказался — об этом Лайфу рассказали адвокаты по уголовным делам.