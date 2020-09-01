Мог скинуть десятку: почему Фургал отказался сотрудничать со следствием

Уголовная машина времени

Расследование дела бывшего губернатора Хабаровского края набирает обороны — накануне следствие добилось через суд возобновления работы по убийству предпринимателя Евгения Зори, произошедшему в 2004 году. Фургал был подозреваемым по этому делу, но затем расследование против него прекратили. В Следственном комитете считают, что экс-чиновник смог решить вопрос через высокопоставленных силовиков.

В рамках дела об убийстве Зори суд арестовал имущество экс-губернатора и его родственников. У Фургала изъяли автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX570 и обнаруженные при обыске в его квартире 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов. Кроме того, следствие арестовало 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей) из банковской ячейки Олеси Киреевой, которая приходится родственницей бывшей супруге Сергея Фургала — Ларисе Стародубовой. Именно за ней числится большая часть бизнес-активов семьи Фургала.

Могла ли сделка со следствием спасти Фургала

СИЗО "Лефортово". Фото © ТАСС/ Андрей Васильев

Следствие предложило экс-губернатору, который уже два месяца находится под арестом в СИЗО «Лефортово», признать вину и заключить досудебное соглашение. Но он отказался, посчитав это предложение давлением на него. Об этом стало известно в ходе заседания в Мосгорсуде. Чтобы узнать, как это решение экс-губернатора скажется на его приговоре, Лайф обратился к адвокатам по уголовным делам.

Максим Калинов, который до адвокатской деятельности успел поработать следователем прокуратуры и Следственного комитета считает отказ от сделки со следствием в деле Фургала «безумием»:

— Обвинения очень серьезные — убийство двух и более лиц, однозначно будет реальный срок. Не надо питать иллюзий. Оправдательного приговора не будет. Но досудебное соглашение могло бы серьезно смягчить приговор, об условном сроке речи, конечно, не идет, лет 10 могли бы скостить, а так будет по максимуму — а по двойному убийству это от 20 лет до пожизненного, — говорит Калинов. — Тактика отказа от досудебного соглашения и непризнания вины — безумная. Это скажет любой опытный адвокат. Почему защита такую позицию выбрала. Откровенно говоря, задача адвокатов, судя по всему — заработать как можно больше денег и пропиариться. То же самое мы видим в деле Ефремова. Просто Фугал — не адвокат, и, видимо, не сильно понимает, как устроена правоохранительная и судебная система в стране. А адвокаты могли ввести его в заблуждение. Оправдательных приговоров по уголовным делам в России — 0,5%. И уголовные дела, тем более по такой тяжкой статье, возбуждают не просто так, — заключил Калинов.

Фото © Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат Дмитрий Аграновский напротив считает, что в действиях защиты Фургала прослеживается четкая логика:

— Пока, насколько я понимаю, дело будет рассматривать суд присяжных, это его подсудность. А шансы на оправдательный приговор там многократно выше, чем при рассмотрении дела одним судьей. В суде присяжных есть шанс сравнительно большой, что его оправдают — примерно 17-20%. А если он признает вину и заключит досудебное соглашение, о каком оправдании может идти речь? С учетом его позиции отказ от сделки со следствием логичен. Но эта позиция им может быть пересмотрена, он может вернуться к этому решению, — объяснил адвокат. При этом он отметил, что в деле Фургала может появиться 210 статья УК РФ об организации преступного сообщества. Тогда это может исключить возможность рассматривать дело в суде присяжных:

— В таком случае шансы Фургала на оправдание радикально уменьшатся. Так, Изместьев, сенатор, в колонии сейчас находится, шел к суду присяжных, но появилась статья о терроризме, что исключало рассмотрение дела судом присяжных.

Впрочем, Аграновский считает, что сделка со следствием также не дала бы Фургалу никаких гарантий о его будущем:

— Если человек признает вину и заключает досудебное соглашение, это, конечно, может быть ему полезно. Но у лица обязательно должны быть какие то сведения по делу. В противном случае никакого соглашения заключено не будет. Досудебное соглашение — это ускоренный порядок рассмотрения дела и более мягкий приговор. Но по правде говоря, гарантий особых нет. То есть могут скостить совсем незначительно.

Адвокат Максим Самойлов, который представлял интересы Фургала в суде, отказался давать комментарии. С остальными защитниками бывшего губернатора на момент подготовки публикации связаться не удалось.

PS