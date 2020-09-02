В Германии заявили, что Навального якобы отравили веществом группы "Новичок"

В Германии военные токсикологи после проведения экспертизы заявили, что Алексея Навального якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок". Об этом говорится в заявлении Правительства ФРГ.
— То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что жена Навального Юлия и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования. Кроме того, МИД Германии намерен вызвать посла России в связи с новыми данными.
В прокуратуре Германии не считают "особой" ситуацию с НавальнымВ ведомстве отметили, что не могут предоставить какой-либо информации по делу.
Правительство также поставит в известность партнёров Германии в ЕС и НАТО, чтобы обсудить совместную соответствующую реакцию, отмечается в сообщении.
Напомним, Алексей Навальный поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.