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В Германии заявили, что Навального якобы отравили веществом группы "Новичок"

В свете новых данных МИД ФРГ намерен вызвать посла России.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Германии военные токсикологи после проведения экспертизы заявили, что Алексея Навального якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок". Об этом говорится в заявлении Правительства ФРГ.

То, что Алексей Навальный стал жертвой химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России, является поразительным. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жена Навального Юлия и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования. Кроме того, МИД Германии намерен вызвать посла России в связи с новыми данными.

В прокуратуре Германии не считают "особой" ситуацию с Навальным

В ведомстве отметили, что не могут предоставить какой-либо информации по делу.

Правительство также поставит в известность партнёров Германии в ЕС и НАТО, чтобы обсудить совместную соответствующую реакцию, отмечается в сообщении.

Напомним, Алексей Навальный поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.

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