Четверть участников исследования вакцины "Спутник V" получит плацебо

Около 10 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", получат вместо неё плацебо. Остальным будет введена вакцина, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
— Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата], — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.
В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой формеТам также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.
По словам Гинцбурга, подобный подход после окончания исследований позволит определить, сколько добровольцев заразились CoViD-19 как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить показатели.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.