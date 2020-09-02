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Четверть участников исследования вакцины "Спутник V" получит плацебо

Это будет сделано для сравнения эпидемиологической эффективности препарата.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Министерства здравоохранения России

Около 10 тысяч человек из 40 тысяч добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", получат вместо неё плацебо. Остальным будет введена вакцина, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата], — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой форме

Там также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

По словам Гинцбурга, подобный подход после окончания исследований позволит определить, сколько добровольцев заразились CoViD-19 как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить показатели.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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