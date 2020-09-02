Кремль не получал от Германии информацию об отравлении Навального веществом группы "Новичок"

Кремль не получал информацию с выводами властей Германии о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". С тех пор о его состоянии мало что известно.