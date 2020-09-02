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Кремль не получал от Германии информацию об отравлении Навального веществом группы "Новичок"

Блогер попал в больницу Омска 20 августа, но позже его перевезли в немецкую клинику.

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Фото © ТАСС/Антон Новодережкин

Кремль не получал информацию с выводами властей Германии о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, до нас такая информация не доводилась, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Правительство Германии распространило заявление с выводами немецких военных токсикологов о том, что Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

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Пациента до транспортировки в Германию наблюдали сразу несколько специалистов, включая невролога, нейрохирурга и хирурга.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". С тех пор о его состоянии мало что известно.

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