Меркель: Навальный стал жертвой нападения с применением вещества из группы "Новичок"

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении блогера.