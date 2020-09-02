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В Москве на теплоходе неадекватный мужчина прорвался к капитану и с угрозами требовал причалить

На месте работает полиция.

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Фото © Pixabay

В Москве на теплоходе "Добрыня" во время рейса неадекватный пассажир ворвался в рубку к капитану и стал требовать немедленно причалить, угрожая несуществующим оружием. Об этом Лайфу сообщил источник.

Капитан остановил судно на Воробьёвых горах, но не стал швартоваться до приезда полиции. Сейчас на месте работают правоохранители.

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