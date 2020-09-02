В Москве на теплоходе неадекватный мужчина прорвался к капитану и с угрозами требовал причалить

В Москве на теплоходе "Добрыня" во время рейса неадекватный пассажир ворвался в рубку к капитану и стал требовать немедленно причалить, угрожая несуществующим оружием. Об этом Лайфу сообщил источник.
Капитан остановил судно на Воробьёвых горах, но не стал швартоваться до приезда полиции. Сейчас на месте работают правоохранители.
Житель Омска взял в заложники бывшую жену. Её спасло селфиСотрудникам СОБРа удалось спасти потерпевшую и задержать злоумышленника.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Вологды затонул теплоход с людьми.
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