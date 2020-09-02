Кхал Дрого из "Игры престолов" может стать новым ведьмаком

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа может сняться в приквеле "Ведьмака". Об этом на веб-сайте Patreon рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.
Jason Momoa Is Reportedly Being Considered For A Role In The Witcher : blood Origin#TheWitcher #jasonmamoa #HenryCavill pic.twitter.com/ejNVpIoQq7— The Witcher (@TheWitcher_net) September 1, 2020
Релиз "Истоков крови" ожидается не ранее 2022 года, съёмки намечены на следующий год. Отвечать за производство будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих, сюжет развернётся за 1200 лет до событий оригинального сериала.
Поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищРоль исполнит актёр, который играл всего в нескольких кинокартинах.
Напомним, новый сериал по вселенной "Ведьмака" из шести серий компания Netflix анонсировала в конце июля. Он получил название The Witcher: Blood Origin.
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