Кхал Дрого из "Игры престолов" может стать новым ведьмаком

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа может сняться в приквеле "Ведьмака". Об этом на веб-сайте Patreon рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.

Jason Momoa Is Reportedly Being Considered For A Role In The Witcher : blood Origin#TheWitcher #jasonmamoa #HenryCavill pic.twitter.com/ejNVpIoQq7 — The Witcher (@TheWitcher_net) September 1, 2020

Релиз "Истоков крови" ожидается не ранее 2022 года, съёмки намечены на следующий год. Отвечать за производство будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих, сюжет развернётся за 1200 лет до событий оригинального сериала.