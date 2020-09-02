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Кхал Дрого из "Игры престолов" может стать новым ведьмаком

Мини-сериал был анонсирован компанией Netflix в июле.

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Фото © Instagram / prideofgypsies

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа может сняться в приквеле "Ведьмака". Об этом на веб-сайте Patreon рассказал инсайдер Дэниел Рихтман.

Релиз "Истоков крови" ожидается не ранее 2022 года, съёмки намечены на следующий год. Отвечать за производство будут Деклан де Барра и Лорен Хиссрих, сюжет развернётся за 1200 лет до событий оригинального сериала.

Поклонники "Ведьмака" во втором сезоне увидят нового охотника на чудовищ

Роль исполнит актёр, который играл всего в нескольких кинокартинах.

Напомним, новый сериал по вселенной "Ведьмака" из шести серий компания Netflix анонсировала в конце июля. Он получил название The Witcher: Blood Origin.

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