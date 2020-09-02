Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Из-за сильного ветра в Тюмени упали два башенных крана, есть пострадавшие — видео

Один из крановщиков госпитализирован.

317

Фото © Pixabay

Видео © VK/ЧС Тюмень

В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана на стройплощадке ЖК "Ария". В результате происшествия пострадали два крановщика. Об этом Лайфу сообщил источник.

Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, его доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался.

Крановщик не растерялся и спас строителя из горящего здания — видео

Других путей отступа уже не осталось — школу охватил огонь.

Напомним, ранее в Москве на девушку упал строительный кран. Во время происшествия в кабине находилась крановщица. Пострадавшая получила несколько серьёзных травм и попала в больницу.

Выбор редакции

Loading...