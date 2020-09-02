Из-за сильного ветра в Тюмени упали два башенных крана, есть пострадавшие — видео

Видео © VK/ЧС Тюмень
В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана на стройплощадке ЖК "Ария". В результате происшествия пострадали два крановщика. Об этом Лайфу сообщил источник.
Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, его доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался.
Крановщик не растерялся и спас строителя из горящего здания — видеоДругих путей отступа уже не осталось — школу охватил огонь.
Напомним, ранее в Москве на девушку упал строительный кран. Во время происшествия в кабине находилась крановщица. Пострадавшая получила несколько серьёзных травм и попала в больницу.
Лента новостей
Захарова — о заявлениях ФРГ по Навальному: Очередная информационная кампания против РФ
сегодня в 16:36
Песков напомнил, что до вывоза Навального в Германию отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было
сегодня в 16:28
Меркель: Навальный стал жертвой нападения с применением вещества из группы "Новичок"
сегодня в 16:24