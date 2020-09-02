Из-за сильного ветра в Тюмени упали два башенных крана, есть пострадавшие — видео

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В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана на стройплощадке ЖК "Ария". В результате происшествия пострадали два крановщика. Об этом Лайфу сообщил источник.

Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, его доставили в больницу. Второй от госпитализации отказался.