"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годах

Юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в "Инстаграме" фотографиями с отдыха, на которых предстал в отличной физической форме.
— Меня спрашивают: "Как вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!", — подписал снимки он.
В комментариях подписчики отметили, что Петросян отлично выглядит и даже помолодел.
— Нереальный красавчик, — написал продюсер Иосиф Пригожин.
Буквально через две недели, 16 сентября, юмористу исполнится 75 лет. Сейчас отдыхает в Краснодарском крае.
Ранее Петросян жаловался на отмену гастролей.
WOW-stars
Салтыкова снялась в прозрачном купальнике, показав, за что её называют "русской Памелой Андерсон"
сегодня в 13:32
Папарацци с трудом узнали известную певицу, ведь без косметики и фотошопа это совершенно другой человек
сегодня в 10:47
47-летняя Хайди Клум разделась перед молодым мужем, который не удержался от откровенной фотосессии
сегодня в 07:04