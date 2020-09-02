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"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годах

Совсем скоро юмористу исполнится 75 лет.

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Юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в "Инстаграме" фотографиями с отдыха, на которых предстал в отличной физической форме.

Меня спрашивают: "Как вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!", — подписал снимки он.

В комментариях подписчики отметили, что Петросян отлично выглядит и даже помолодел.

Нереальный красавчик, — написал продюсер Иосиф Пригожин.

Буквально через две недели, 16 сентября, юмористу исполнится 75 лет. Сейчас отдыхает в Краснодарском крае.

Ранее Петросян жаловался на отмену гастролей.

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