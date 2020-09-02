"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годах

Юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в " Инстаграме " фотографиями с отдыха, на которых предстал в отличной физической форме.

— Меня спрашивают: "Как вы относитесь к своему возрасту?". Я отвечаю: "Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: "Чего вы такие старые-то?!", — подписал снимки он.