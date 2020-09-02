Салтыкова снялась в прозрачном купальнике, показав, за что её называют "русской Памелой Андерсон"

54-летняя исполнительница хитов "Серые глаза" и "Голубые глазки" напомнила подписчикам, за что получила славу "русской Памелы Андерсон". Ирина Салтыкова поделилась в "Инстаграме" горячим кадром, где позировала в прозрачном купальнике. Её пышную грудь прикрывала лишь небольшая полоска ткани.

Фото © Instagram / irinasaltykova_official

Артистка, занимавшаяся в детстве художественной гимнастикой, продемонстрировала красивую осанку и изящную фигуру с тонкой талией. Певица расположилась у кресла, распустила светлые волосы и задорно улыбалась в камеру. Ещё один снимок в таком же образе секс-символ 90-х добавила в сториз.

Фото © Instagram / irinasaltykova_official

И жаркие кадры заставили фанатов забыть о настоящем возрасте звезды. Поклонники не могли взять в толк, как Ирине удаётся выглядеть на 20 лет моложе и сохранять магнетизм и сексуальность. А некоторые и вовсе чуть не перепутали певицу с её 32-летней дочкой Алисой.

🔥🔥🔥Законсервировались?)) faridmukimov

Самая шикарная! Вам больше 35 лет и не дашь👍🔥 miss777ann

Слева — дочь Ирины Алиса. Фото © Instagram / irinasaltykova_official, alyssasalt__

Это дочь?💗 kristi4386

Русская Памела Андерсон madeincccp