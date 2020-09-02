Салтыкова снялась в прозрачном купальнике, показав, за что её называют "русской Памелой Андерсон"

54-летняя исполнительница хитов "Серые глаза" и "Голубые глазки" напомнила подписчикам, за что получила славу "русской Памелы Андерсон". Ирина Салтыкова поделилась в "Инстаграме" горячим кадром, где позировала в прозрачном купальнике. Её пышную грудь прикрывала лишь небольшая полоска ткани.
Артистка, занимавшаяся в детстве художественной гимнастикой, продемонстрировала красивую осанку и изящную фигуру с тонкой талией. Певица расположилась у кресла, распустила светлые волосы и задорно улыбалась в камеру. Ещё один снимок в таком же образе секс-символ 90-х добавила в сториз.
И жаркие кадры заставили фанатов забыть о настоящем возрасте звезды. Поклонники не могли взять в толк, как Ирине удаётся выглядеть на 20 лет моложе и сохранять магнетизм и сексуальность. А некоторые и вовсе чуть не перепутали певицу с её 32-летней дочкой Алисой.
🔥🔥🔥Законсервировались?))
faridmukimov
Самая шикарная! Вам больше 35 лет и не дашь👍🔥
miss777ann
Слева — дочь Ирины Алиса. Фото © Instagram / irinasaltykova_official, alyssasalt__
Это дочь?💗
kristi4386
Русская Памела Андерсон
madeincccp
Ирина Салтыкова — певица, актриса и бизнес-леди, которая стала популярна во второй половине 90-х, выпустив несколько успешных альбомов. На экране артистка появилась в том числе в культовом фильме "Брат-2", где сыграла саму себя. Подробнее о биографии исполнительницы читайте на сайте uznayvse.ru.
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