Неймар заразился коронавирусом

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что тесты на наличие коронавируса в организме оказались положительными у трёх игроков команды.

Футболисты находятся на карантине во избежание дальнейшего распространения вируса. Все трое недавно вернулись с Ибицы, где, как и многие товарищи по команде, провели часть отпуска после поражения в финале Лиги чемпионов.