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Неймар заразился коронавирусом

CoViD-19 также выявлен у его партнёров по команде Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.

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Фото © Instagram / neymarjr

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что тесты на наличие коронавируса в организме оказались положительными у трёх игроков команды.

По данным Equipe, инфекцию подхватили бразилец Неймар и аргентинцы Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Футболисты находятся на карантине во избежание дальнейшего распространения вируса. Все трое недавно вернулись с Ибицы, где, как и многие товарищи по команде, провели часть отпуска после поражения в финале Лиги чемпионов.

Самый быстрый человек планеты заразился коронавирусом. За сутки до этого он устроил вечеринку в честь дня рождения

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