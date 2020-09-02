Неймар заразился коронавирусом

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подтвердил, что тесты на наличие коронавируса в организме оказались положительными у трёх игроков команды.
По данным Equipe, инфекцию подхватили бразилец Неймар и аргентинцы Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.
Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020
L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours.
Футболисты находятся на карантине во избежание дальнейшего распространения вируса. Все трое недавно вернулись с Ибицы, где, как и многие товарищи по команде, провели часть отпуска после поражения в финале Лиги чемпионов.
Самый быстрый человек планеты заразился коронавирусом. За сутки до этого он устроил вечеринку в честь дня рожденияНа мероприятии также присутствовал футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.
Ранее коронавирусом заразился мексиканский автогонщик Серхио Перес.