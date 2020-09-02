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Назван самый опасный вид инфаркта

Речь идёт о состоянии, которое можно спутать с усталостью, простудой или гастритом.

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Фото © Pixabay

"Тихий", или бессимптомный, сердечный приступ имеет долговременные последствия. Коварный недуг приходит внезапно, разрушает сердечную мышцу и приводит к смерти, пишет NEWS.ru.

По данным специалистов из Гарварда, около половины всех инфарктов миокарда на планете проходят без симптомов. Врач-кардиолог Роман Урсов в беседе с порталом назвал другие цифры — "тихо" проходят около 10% некрозов сердечной мышцы. У человека возникают лишь лёгкое недомогание, слабость, изжога, головокружение или боль в горле. Тем временем у пациента развиваются патологические изменения миокарда. В результате часть сердечной мышцы перестаёт снабжаться кислородом и отмирает.

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Если вы не испытываете боли в груди, это ещё не значит, что у вас здоровое сердце.

Основным признаком, указывающим на то, что инфаркт был перенесён на ногах, является видимый рубец на сердце. По словам медика, бессимптомный инфаркт способен развиваться постепенно, а не молниеносно.

Сначала поражается небольшая часть сердечной мышцы, потом некроз распространяется в течение нескольких дней. Это значительно сглаживает симптоматику, — пояснил кардиолог.

Так как диагностировать инфаркт миокарда сразу можно не всегда, пациентам из группы риска рекомендовано регулярно обследоваться — делать кардиограмму и УЗИ сердца.

Ранее учёные назвали раннюю причину инфаркта.

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