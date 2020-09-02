В Торонто неизвестные устроили стрельбу по пекарне, есть раненые

В результате стрельбы в Торонто по пекарне пострадало минимум шесть человек. Об этом сообщает CP24.
Six people have serious injuries after shooting at Toronto bakeryhttps://t.co/0dF0MGFMpf pic.twitter.com/Zk8QwNz0Nr— CP24 (@CP24) September 2, 2020
Ночью неизвестные на машине подъехали к пекарне и открыли огонь по находившимся в ней людям. Отмечается, что заведение было полно посетителей. Все шестеро пострадавших были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Уточняется, что трое пациентов уже выписаны. Полиция разыскивает злоумышленников.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Техасе при стрельбе погиб один человек. Всё произошло во время очередных протестов. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали, он скончался уже в больнице.
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