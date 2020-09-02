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В Торонто неизвестные устроили стрельбу по пекарне, есть раненые

Полиция разыскивает злоумышленников.

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В результате стрельбы в Торонто по пекарне пострадало минимум шесть человек. Об этом сообщает CP24.

Ночью неизвестные на машине подъехали к пекарне и открыли огонь по находившимся в ней людям. Отмечается, что заведение было полно посетителей. Все шестеро пострадавших были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Уточняется, что трое пациентов уже выписаны. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Техасе при стрельбе погиб один человек. Всё произошло во время очередных протестов. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали, он скончался уже в больнице.

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