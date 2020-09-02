В Торонто неизвестные устроили стрельбу по пекарне, есть раненые

В результате стрельбы в Торонто по пекарне пострадало минимум шесть человек. Об этом сообщает CP24.

Six people have serious injuries after shooting at Toronto bakeryhttps://t.co/0dF0MGFMpf pic.twitter.com/Zk8QwNz0Nr — CP24 (@CP24) September 2, 2020

Ночью неизвестные на машине подъехали к пекарне и открыли огонь по находившимся в ней людям. Отмечается, что заведение было полно посетителей. Все шестеро пострадавших были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Уточняется, что трое пациентов уже выписаны. Полиция разыскивает злоумышленников.