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Главу отдела полиции в Казани отстранили от работы за стрельбу по подчинённым

После случившегося была начата служебная проверка.

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Замначальника ОИиОС МВД Татарстана Максим Костромин. Видео © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления информации о применении им пневматического оружия прямо на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

В ведомстве опровергли информацию о раненных в результате происшествия. Сейчас проводится служебная проверка, по итогам которой будет решён вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Напомним, стрельба произошла прямо в отделении и попала на видео. По факту публикации кадров в Сети была начата проверка.

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