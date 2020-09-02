Главу отдела полиции в Казани отстранили от работы за стрельбу по подчинённым

Замначальника ОИиОС МВД Татарстана Максим Костромин. Видео © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления информации о применении им пневматического оружия прямо на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.
В ведомстве опровергли информацию о раненных в результате происшествия. Сейчас проводится служебная проверка, по итогам которой будет решён вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Напомним, стрельба произошла прямо в отделении и попала на видео. По факту публикации кадров в Сети была начата проверка.
Лайф публикует фото комнаты, где полицейский открыл стрельбу по коллегамСотрудники управления собственной безопасности пришли с понятыми, чтобы засвидетельствовать получение им взятки.
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