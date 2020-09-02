Главу отдела полиции в Казани отстранили от работы за стрельбу по подчинённым

Замначальника ОИиОС МВД Татарстана Максим Костромин. Видео © Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления информации о применении им пневматического оружия прямо на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

В ведомстве опровергли информацию о раненных в результате происшествия. Сейчас проводится служебная проверка, по итогам которой будет решён вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности.