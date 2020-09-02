Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса экс-сотрудника ФСИН Виктора Валавина, которого подозревают в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии.
На кадрах видно, что мужчина охотно сотрудничает со следствием и рассказывает о событиях той ночи, а также о действиях сообщника, который, по его словам, и убил фронтовика. На допросе подозреваемый сидит в наручниках.
Решились во время пьянки. Лайф узнал, как экс-сотрудники ФСИН готовились к ограблению 100-летнего ветерана в БашкирииОдин из нападавших уже признал вину в содеянном.
Ранее Лайф рассказывал, что Валавин признался в содеянном и показал следствию, где спрятаны похищенные у пенсионера деньги. А его сообщник отрицает свою вину.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова в начале июля. Привязанного к стулу, его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерану и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.