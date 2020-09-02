Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса экс-сотрудника ФСИН Виктора Валавина, которого подозревают в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии.

На кадрах видно, что мужчина охотно сотрудничает со следствием и рассказывает о событиях той ночи, а также о действиях сообщника, который, по его словам, и убил фронтовика. На допросе подозреваемый сидит в наручниках.

Ранее Лайф рассказывал, что Валавин признался в содеянном и показал следствию, где спрятаны похищенные у пенсионера деньги. А его сообщник отрицает свою вину.