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Фургалу официально предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Зори

Экс-глава Хабаровского края также обвиняется в организации ещё одного убийства и покушении.

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Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

После убийства Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого... Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено. С учётом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство, — говорится в сообщении.

Следствие просит суд оставить Фургала под арестом до декабря

Ходатайство рассмотрят осенью.

Отмечается, что также Фургал обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.

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