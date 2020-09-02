Фургалу официально предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Зори

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
— После убийства Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого... Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено. С учётом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также Фургал обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.