В Красноярске учительница решила сделать фото класса без ученика-инвалида

День знаний в одной из школ Красноярска для мамы ребёнка-инвалида Анастасии омрачился неприятным происшествием — учительница мальчика захотела сделать фото без особенного ученика. Об этом сама родительница рассказала телеканалу "360".

Мама мальчика пояснила, что ещё до начала учебного года стала беспокоиться о том, как встретят в школе её сына. Она поговорила на эту тему с завучем, которую попросила подготовить родителей к тому, что в классе будет учиться инвалид. Однако 1 Сентября не обошлось без инцидента, связанного с общим снимком.

— "Давайте сфотографируемся с Ваней и сфотографируемся без него", — сказала педагог, — утверждает Анастасия.

В итоге так всё и получилось. Мама мальчика узнала об этом, когда родители других детей опубликовали снимок в общем чате. Анастасия рассказала, что из всей школы с Ваней захотела сфотографироваться только завуч. Но при этом жительница Красноярска просит не винить учительницу.

— Мы живём в такой стране, где долгое время у нас "не было" инвалидов вообще. Их прятали, их убирали. Учительница совсем не хотела меня обидеть. Человек живёт в таком мире, в котором нет инвалидов. Она не знает, как может быть больно, когда невозможно зайти в какую-нибудь организацию, потому что там нет пандуса, — рассказала она.

Анастасия считает, что детям надо позволять общаться со сверстниками-инвалидами, чтобы во взрослом возрасте они относились к этой теме по-другому, и создавать нормальные условия для людей с ограниченными возможностями. Мама мальчика подчеркнула, что малыш — такой же ребёнок, как и другие, а произошедшее — дискриминация, притом по отношению ко всем.

Как сообщает телеканал, директор учебного заведения сообщила, что такой ситуации в школе не было, и посоветовала обратиться за комментарием в главное управление образования. В Комитете образования Красноярска в свою очередь подтвердили, что инцидент имел место быть, но конфликт уже исчерпан.