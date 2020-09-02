Подводный археолог рассказал про артефакты с корабля XVIII века, затонувшего в Финском заливе — видео

Видео предоставлено LIFE

Подводный археолог Роман Прохоров рассказал об артефактах на корабле, найденном на дне Финского залива в Санкт-Петербурге. Рабочее название судна, предположительно, затонувшего в середине XVIII века, — "Бутылочник".

На корабле нашли огромное количество различной посуды и бутылок. Их разнообразие поражает: узкие и широкие, ручные и фабричные. Содержимое большинства сосудов не сохранилось. Но по маркировке некоторых ёмкостей становится понятно, что там был джин. Видео с найденными артефактами опубликовано на YouTube Центром подводных исследований РГО.

— Он вёз, скорее всего, в Санкт-Петербург... Бутылки были полными и, видимо, были со спиртным. Что именно было в других бутылочках, сказать трудно, потому что сейчас там уже протухшая субстанция. В нескольких бутылочках чувствуется запах хвои, эвкалипта. И объём небольшой, вероятно, здесь был экстракт душистых масел, которые использовались в парфюмерии, — рассказал Прохоров.

По мнению специалиста, в широкополых банках с пробками мог быть джем или какая-то другая водорастворимая субстанция. Он также рассказал, что на судне обнаружили керамический горшок, который был не грузом, а предметом быта команды корабля. На нём подогревали еду.

Напомним, в августе в Финском заливе обнаружили затонувший корабль начала XVIII века. Предположительно, судно перевозило грузы. На борту затонувшего судна были найдены бутылки с напитками. Большинство из них лежали уже без содержимого, однако в некоторых был английский джин.