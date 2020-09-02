МИД России ответил на заявления кабмина Германии по ситуации с Навальным

Москва ждёт ответа от Берлина на запрос Генеральной прокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным относительно лечения блогера, поставленного ему диагноза и результатов экспертизы. Об этом со ссылкой на российское Министерство иностранных дел сообщает РИА "Новости" .

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.