Нападающий "Краснодара" Ари отдал свою обувь босой пенсионерке — видео

Форвард "Краснодара" Ари решил помочь пожилой пенсионерке, которую увидел босой на улице. Спортсмен остановил машину, вышел, разулся и отдал старушке свои тапочки.

Трогательным роликом с участием супруга с подписчиками поделилась жена футболиста Наталья. Она также рассказала, что Ари намазал руки бабушки антисептиком и дал старушке денег. Девушка призналась, что гордится поступком мужа.