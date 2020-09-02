Нападающий "Краснодара" Ари отдал свою обувь босой пенсионерке — видео

Форвард "Краснодара" Ари решил помочь пожилой пенсионерке, которую увидел босой на улице. Спортсмен остановил машину, вышел, разулся и отдал старушке свои тапочки.
Трогательным роликом с участием супруга с подписчиками поделилась жена футболиста Наталья. Она также рассказала, что Ари намазал руки бабушки антисептиком и дал старушке денег. Девушка призналась, что гордится поступком мужа.
Напомним, бразильский нападающий Ари, выступающий за российские команды с 2010 года, получил паспорт РФ в июле 2018 года, чем похвастался на своей странице в "Инстаграме".