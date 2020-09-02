В Подмосковье арестовали мужчину, зарезавшего супругу в детсаду на глазах у малышей

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В Московской области арестовали жителя Воскресенска, который зарезал свою супругу в детском саду на глазах у воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
На допросе мужчина рассказал следователю, что убил жену из ревности. Расследование уголовного дела продолжается. Также организована процессуальная проверка на предмет соответствия требованиям безопасности услуг, предоставляемых охранной организацией.
Бил жену и варил самогон. Соседи рассказали Лайфу о мужчине, убившем супругу в детсаду в ВоскресенскеПо словам одной из женщин, мужчина пристрастился к самогоноварению и часто избивал супругу.
Напомним, в подмосковном Воскресенске пьяный муж пришёл на работу к своей жене в детский сад и жестоко расправился с ней. От полученных ножевых ранений женщина скончалась. Пока нападавший убивал супругу, её коллега увела детей в другую комнату и вызвала охрану.
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