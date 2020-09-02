В Подмосковье арестовали мужчину, зарезавшего супругу в детсаду на глазах у малышей

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В Московской области арестовали жителя Воскресенска, который зарезал свою супругу в детском саду на глазах у воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

На допросе мужчина рассказал следователю, что убил жену из ревности. Расследование уголовного дела продолжается. Также организована процессуальная проверка на предмет соответствия требованиям безопасности услуг, предоставляемых охранной организацией.